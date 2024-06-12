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Dünya

Londra'da üniversitelilerden Filistin eylemlerine katıldıkları için uzaklaştırılan arkadaşlarına destek

Londra Üniversitesi Oryantal ve Afrika Çalışmaları Okulu (SOAS) öğrencileri, Filistin'e destek eylemlerine katıldığı için uzaklaştırma alan University College London (UCL) ve SOAS öğrencilerine destek için gösteri düzenledi.

Behlül Çetinkaya  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Londra'da üniversitelilerden Filistin eylemlerine katıldıkları için uzaklaştırılan arkadaşlarına destek

Londra

SOAS'ta Filistin'e destek için kurulan çadırların olduğu alanda toplanan bir grup öğrenci, toplam 8 öğrenci hakkında uzaklaştırma kararı alması nedeniyle SOAS ve UCL yönetimine tepki gösterdi.

"Özgür Filistin", "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "Açıkla, yatırımları durdur, durmayacağız ve yorulmayacağız" sloganları atan öğrenciler, SOAS Rektörü Adam Muhammed Habib'e yönelik tepkilerini ise "Senden utanıyoruz" sözleriyle dile getirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Heysem isimli Filistinlinin de görüntülü olarak arandığı gösteride, Heysem'e destek sloganları atıldı.

SOAS'taki protestonun ardından öğrenciler UCL'e yürüdü. Filistin'e destek eylemlerinin mayıs ayında başladığı UCL'e giriş çıkışların kapatılması nedeniyle eylem, üniversite önündeki caddede yapıldı.

Vatandaşların da destek verdiği gösteride, sürücüler de kornalarına basarak eylemcilere desteklerini gösterdi.

UCL, Filistin'e destek için kampüste kurulan çadırlarda eylemlerini sürdüren 7, SOAS ise 1 öğrenci hakkında bu ay içinde uzaklaştırma kararı vermişti.

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