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Dünya, Koronavirüs

Londra'da Kovid-19 tedbirleri ve aşısı karşıtları yürüyüş düzenledi

Bilal Acar   | 24.04.2021
Londra'da Kovid-19 tedbirleri ve aşısı karşıtları yürüyüş düzenledi

London, City of

StandUpX üyeleri, yerel saatle 13.00'te Hyde Park'ta bir araya geldi. Ülkede 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olmasına rağmen grup üyeleri, toplu halde yürüyüşe geçti.

Başkent Londra'nın işlek caddelerinde yürüyüşlerini sürdüren göstericiler, eylemi Hyde Park'ta sonlandırdı.

Kentte trafiğin durmasına neden olan gösteride en az bir kişi gözaltına alındı.

"Aşı pasaportuna hayır", "Zorunlu aşıya hayır" ve "Yalanları ve karantinayı sonlandırın" yazılı pankartların taşındığı gösteride önlemlerin kaldırılması ve Kovid-19 aşılarının uygulanmaması istendi.

Grubun önceki aylarda yaptığı gösterilerde yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Öte yandan Metropolitan Polisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olduğu ülkede yapılan gösterinin suç olduğuna işaret edilerek, halktan gösterilere katılmaması istendi.


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