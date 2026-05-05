İngiltere'nin başkenti Londra'da 29 Nisan'da 1 Müslüman ve 2 Yahudi'nin bıçaklandığı olayın ardından saldırgan Essa Suleiman'dan sonra 2 kişi daha gözaltına alındı.

Londra'da 1 Müslüman ve 2 Yahudi'nin bıçaklandığı olayda gözaltı sayısı arttı İngiltere'nin başkenti Londra'da 29 Nisan'da 1 Müslüman ve 2 Yahudi'nin bıçaklandığı olayın ardından saldırgan Essa Suleiman'dan sonra 2 kişi daha gözaltına alındı.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamaya göre Suleiman'ın 29 Nisan'da kentin güneyindeki Southwark'ta 20 yıllık arkadaşı Ishmail Hussain'i bıçakladıktan sonra kentin kuzeyindeki Golders Green'de Ortodoks Yahudi Shloime Rand ve Moshe Shine'ı da bıçakladığı olayla ilgili gözaltı sayısı arttı.

Kentin farklı noktalarında işlenen 3 saldırının faili Suleiman'ın ardından 26 yaşında bir erkek ile 38 yaşında bir kadın da olayla ilgili oldukları şüphesiyle Londra'nın doğusundaki Romford'da gözaltına alındı.

Polis, Romford'daki bir adreste de arama başlatıldığını açıklarken mart ayında yine Golders Green'deki Yahudi ambulans servisine yönelik kundaklama olayının ardından yapılan operasyonlarda toplam 30 kişinin gözaltına alındığını, 9 kişinin de tutuklandığını duyurdu.

Suleiman, 29 Nisan'da Golders Green'deki iki Yahudi vatandaşı bıçaklamış, olay yerinde polis tarafından gözaltına alınmıştı. Ancak Suleiman'ın aynı gün önce kentin güneyinde 20 yıllık arkadaşı Hussain'i de bıçakladığı ortaya çıkmıştı.

Bu nedenle 3 cinayete teşebbüs suçlaması yöneltilen Somali doğumlu İngiliz vatandaşı Suleiman, 1 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, olayın ardından ülkede terör tehdidi seviyesini, "önemli"den bir saldırının kuvvetle muhtemel olduğunu belirten "ciddi"ye yükseltmişti.

Ülkede milletvekili David Amess'in öldürülmesi ve Liverpool'daki hastanenin dışında meydana gelen patlama nedeniyle tehdit seviyesi en son Kasım 2021'de "ciddi"ye yükseltilmiş, ardından Şubat 2022'de "önemli" seviyeye düşürülmüştü.