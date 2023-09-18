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Dünya

Londra öngörülebilir gelecekte 45 derece sıcaklıkla karşı karşıya kalabilir

Londra Belediye Başkanı Khan, kentin kötüleşen iklim krizi nedeniyle öngörülebilir gelecekte 45 derece sıcaklıkla karşı karşıya kalabilme ihtimalinin "son derece endişe verici" olduğunu belirtti.

Zuhal Demirci  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Londra öngörülebilir gelecekte 45 derece sıcaklıkla karşı karşıya kalabilir

İngiltere

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu açılışı öncesi başlayacak "İklim Zirvesi Haftası" kapsamında, New York'ta İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, Londra için hazırlanan bağımsız iklim raporunun, "başkentte öngörülebilir gelecekte birden fazla gün 45 derece sıcaklığın görülebileceğini" tespit ettiğini aktardı.

Raporda, söz konusu sıcaklığın potansiyel olarak şehrin çeşitli temel işlevlerini bozabileceğinin tespit edildiğini belirten Khan, "Bu, metronun amaca uygun olmadığı, bazı evlerin gündüzleri çok sıcak olduğu, bakım evleri ve okulların da çok sıcak olduğu anlamına geliyor." dedi.

Khan, başkentin 45 derece sıcaklıkla karşı karşıya kalabilme ihtimalinin "son derece endişe verici" olduğu değerlendirmesini yaptı.

​​​​​​​"Daha fazla hükümet desteğine ihtiyacımız var"

Khan, bu sıcaklıklara uyum sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması ihtiyacına değinerek, şehirlerin iklim krizine uyum sağlamasına yardımcı olmak için daha fazla hükümet desteği gerektiğinin altını çizdi.

Londra Belediye Başkanı Khan, "Bunun için her şeyi ortaya koymalıyız. Hükümetten çok az destek gördük. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın BM Genel Kurulu'na gelmemesi ve COP28'e de gitmeyebileceği gerçeği çok şey anlatıyor." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl temmuzda başkent Londra'da sıcaklıkların ilk kez 40 dereceyi geçmesi, okulların kapanmasına, hastanelerde bazı ameliyatların iptal edilmesine ve orman yangınlarına neden olmuştu.


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