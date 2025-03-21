Dolar
38.01
Euro
41.29
Altın
3,031.82
ETH/USDT
1,967.20
BTC/USDT
84,013.00
BIST 100
9,695.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Londra Heathrow Havalimanı, elektrik kesintisi nedeniyle gece yarısına kadar kapatıldı

Londra'daki Heathrow Havalimanı, bölgedeki bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın ve ardından yaşanan kesinti nedeniyle bugün gece yarısına kadar hizmet veremeyecek.

Bahattin Gönültaş  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Londra Heathrow Havalimanı, elektrik kesintisi nedeniyle gece yarısına kadar kapatıldı

Londra

Havalimanından yapılan açıklamada, havalimanını besleyen bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangının "önemli bir elektrik kesintisine" neden olmasının ardından havalimanının bugün gece yarısına kadar kapatıldığı belirtildi.

Tüm yolculara havalimanına seyahat etmemelerinin tavsiye edildiği açıklamada, "Yolcularımızın ve meslektaşlarımızın güvenliğini sağlamak için Heathrow, 21 Mart günü saat 23.59'a kadar kapalı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Heathrow Havalimanı'nın kapatılması, Londra'nın batısındaki bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın nedeniyle çok sayıda evin elektriksiz kalmasının ardından gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor
Arazi toplulaştırma ve sınır belirleme kararları Resmi Gazete'de
Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz adliyede
Türkiye ve dünya gündemi
Siirt'teki "ışık hadisesi" olumsuz hava koşulları nedeniyle izlenemedi

Benzer haberler

Londra Heathrow Havalimanı, elektrik kesintisi nedeniyle gece yarısına kadar kapatıldı

Londra Heathrow Havalimanı, elektrik kesintisi nedeniyle gece yarısına kadar kapatıldı

Bursa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kuzey Makedonya'daki yangında ağır yaralanan 3 kişi ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Kuzey Makedonya'da gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybedenlerden 30'u Koçani'de toprağa verildi

Kuzey Makedonya'da gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybedenlerden 30'u Koçani'de toprağa verildi
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangın kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet