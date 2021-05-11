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Dünya

Lod kentinde İsrailli bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralanan 3 Filistinliden biri şehit oldu

Tel Aviv'in güneydoğusundaki Lod kentinde İsrailli silahlı bir kişinin ateş açması sonucu yaralanan 3 Filistinliden biri şehit oldu.

Hamdi Yıldız   | 11.05.2021
Lod kentinde İsrailli bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralanan 3 Filistinliden biri şehit oldu Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Kudüs

İsrail polisinden yapılan açıklamada, açılan ateş sonucu yaralanan 3 kişinden birinin hayatını kaybettiği, hastaneye kaldırılan diğer 2 kişiden birinin durumunun da ağır olduğu belirtildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırı bir İsrailli tarafından gerçekleştirildi.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananların ardından İsrail'de Araplara ait birçok yerleşim bölgesinde Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri düzenlenmiş, gösterilere katılan çok sayıda Filistinli de İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Öte yandan İsrail basınında geçen bilgilere göre, Lod kentinde Kudüs'e destek gösterileri sırasında, İsrail polisi 16 Filistinli göstericiyi gözaltına aldı.

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