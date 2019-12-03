Euro
6.36
Dolar
5.74
BIST 100
108,446.80
Altın
1,470.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

Litvanya: NATO planlarının bloke edilmesi Türkiye'nin güvenlik endişelerinden kaynaklanıyor

Litvanya Dışişleri Bakanı Linkevicius, NATO planlarının bloke edilmesiyle ilgili, "Türkiye'nin kendi güvenlik endişeleri bulunuyor. (Bu karar) Daha çok Türkiye'nin menfaatleriyle ilgili." dedi.

Yusuf Hatip   | 03.12.2019
Litvanya: NATO planlarının bloke edilmesi Türkiye'nin güvenlik endişelerinden kaynaklanıyor

Brüksel

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, ABD'nin YPG/PKK'nın da tehdit olarak yer aldığı plana karşı çıkması üzerine, Türkiye'nin de NATO'nun Baltık ülkeleri hakkındaki savunma planını onaylamamasına ilişkin, "Türkiye'nin kendi güvenlik endişeleri bulunuyor. (Bu karar) Daha çok Türkiye'nin menfaatleriyle ilgili." ifadelerini kullandı.

Linkevicius, EU Observer'a yaptığı açıklamada, Türkiye'nin NATO savunma planını onaylamamasının, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesindeki rutin müzakerelerden olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Baltık ülkeleri aleyhinde bir girişimde bulunduğuna inanmadığını vurgulayan Linkevicius, "Türkiye'nin kendi güvenlik endişeleri bulunuyor. (Bu karar) Daha çok Türkiye'nin menfaatleriyle ilgili." değerlendirmesinde bulundu.

Linkevicius, konuya ilişkin bir çözüm bulacaklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da artan DEAŞ saldırıları Batı'nın müdahalesine zemin hazırlıyor
Macron isteyince NATO ölür mü?
Türkiye-Libya anlaşması: Doğu Akdeniz’de jeopolitik denklem değişiyor
GÖRÜŞ - Avrupa'nın şaşkın adamı
Yeni AB Komisyonu’nu yeni sorunlar ve iç çekişmeler bekliyor

Benzer haberler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'engelsiz mekanlar' hayata geçiriyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'engelsiz mekanlar' hayata geçiriyor

Oktay'dan '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' paylaşımı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye operasyonunu durdurdu, siyasi çözüm için çabalamalıyız

'NATO planlarının bloke edilmesi Türkiye'nin güvenlik endişelerinden kaynaklanıyor'

'NATO planlarının bloke edilmesi Türkiye'nin güvenlik endişelerinden kaynaklanıyor'
Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırıya 4 yıla kadar hapis istemi

Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırıya 4 yıla kadar hapis istemi

'Engelli olmak bir eksiklik ve kusur değildir'

'Engelli olmak bir eksiklik ve kusur değildir'