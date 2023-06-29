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Dünya

Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda'dan, "Rosatom'a yaptırım" çağrısı

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, Rusya'ya yönelik yaptırımların delinmesini önleyecek 11'inci yaptırım paketini onayladıklarını anımsatarak, "Rosatom Yönetim Kurulu'na da yaptırım uygulanmalı." dedi.

Murat Temizer  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda'dan, "Rosatom'a yaptırım" çağrısı

Varşova

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nauseda, şu anda savaş nedeniyle Ukrayna'nın NATO'ya tam üyeliğinden bahsetmenin mümkün olmadığını söyledi.

Nauseda, NATO'nun açık kapı politikasından bahsederek eski formülleri tekrarlamanın Ukrayna konusunda yeterli olmadığını ve bu konuda bir atılım yapılması gerektiğini belirtti.

Belarus'un Litvanya'nın komşusu olduğunu hatırlatan Nauseda, şu ifadeleri kullandı:

"Belarus'taki gelişmelerden son derece endişeliyiz. Büyük ihtimalle Wagner zaten Belarus'ta. Bu savaşçı grubuna ben 'seri katiller' diyorum. Bunlar Belarus'ta her an ortaya çıkabilir ve ne zaman bize karşı hareket edeceklerini kimse bilemez. NATO'nun dayanıklılığı, güvenliği ve özellikle de doğu kanadının güvenliği en önemli unsur ve NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi konusunda cesur kararlar alabileceğimizi umuyorum."

Nauseda, AB üyesi ülkelerin, Rusya'ya yönelik yaptırımların delinmesini önleyecek ve ilave kısıtlayıcı tedbirler getirecek 11'inci yaptırım paketini onayladıklarını anımsatarak, "Bu önemli ancak çok da büyük olmayan bir adım. 12'inci yaptırım paketini bekliyoruz. Bunu tekrarlamaktan yorulmayacağım, Rosatom'un cezalandırılması gerekiyor. Rosatom Yönetim Kurulu'na da yaptırım uygulanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın ve Rosatom'un tüm Avrupa'yı tehdit eden davranışları olduğunu belirten Nauseda, Zaporijya Nükleer Santrali'nde güvenlik tehlikesi yaşandığını ve bu yapılanların kabul edilemez olduğunu kaydetti.

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