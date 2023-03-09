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Dünya

Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye gelecek.

Kemal Karadağ  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda yarın Türkiye'yi ziyaret edecek Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Nauseda, Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Ankara'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Litvanya arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra 11-12 Temmuz 2023 tarihlerinde Vilnius'ta düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları başta olmak üzere, ittifakı ilgilendiren konuların ele alınması, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

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