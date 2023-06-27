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Dünya

Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda: Müttefiklerimizi Vilnius'taki zirvede ağırlamak için sabırsızlanıyoruz

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, ülkesinin dünyanın en güçlü askeri ittifakı olan NATO'nun "gururlu" bir üyesi olduğunu belirterek, "Müttefiklerimizi Vilnius'taki zirvede ağırlamak için sabırsızlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Murat Temizer  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda: Müttefiklerimizi Vilnius'taki zirvede ağırlamak için sabırsızlanıyoruz

Varşova

Naueda, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Litvanya'nın NATO'ya katılım sürecini anlatan bir video paylaştı.

Söz konusu videoda dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un Litvanya, Letonya ve Estonya'nın NATO üyeliğini duyurduğu konuşma da yer aldı.

Nauseda, ülkesinin dünyanın en güçlü askeri ittifakı olan NATO'nun "gururlu" bir üyesi olduğunu belirterek, "Müttefiklerimizi Vilnius'taki zirvede ağırlamak için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Litvanya'nın savunma ihtiyaçları için güçlü şekilde yatırım yaptıklarına dikkati çeken Nauseda, "Litvanya gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2,5'ini savunma harcamalarına ayırıyor." bilgisini paylaştı.

NATO Zirvesi, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek.

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