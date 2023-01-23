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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Litvanya: Almanya, Ukrayna'ya tankları gönderecek ancak sadece bir gün daha beklemek gerekecek

Murat Temizer   | 23.01.2023
Litvanya: Almanya, Ukrayna'ya tankları gönderecek ancak sadece bir gün daha beklemek gerekecek

Varşova

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Ukrayna'ya tankların verilmesi konusunda Almanya ile hararetli bir sürecin yürütüldüğünü belirterek, "Umarım bu tartışmalar geçmişte olduğu gibi verimli olur. Almanya, bu tankları gönderecek ancak sadece bir gün daha beklememiz gerekecek." dedi.

Landsbergis, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya ile olan savaşı kazanması için adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Rusya'yı yenememe korkusunun yok edilmesi gerektiğinin altını çizen Landsbergis, şu ifadeleri kullandı:

"Bu korkuyu yönetebilirsek, Rusya'nın kaybedebileceği ve aslında gelecekteki savaşlardan kaçınmak için kaybetmesi gerektiği gerçeğini kabul edersek, o zaman diğer tüm soruların cevaplanmasının çok daha kolay olacağına inanıyorum. Bence o zaman Ukrayna'nın ihtiyacı olan tüm silahları teslim edebiliriz ve Rusya'nın savaşı yürütme kabiliyetini engellemek için sonuna kadar yaptırım uygulayabiliriz ve ardından aslında tüm bölgeleri kazanamayan Ukrayna'ya yardım edebiliriz."

Landsbergis, savaşta "kazan-kazan" diye bir durumun olmayacağını, bir kaybedenin olacağını ve bunun da Rusya olacağına inandıklarını vurguladı.

Rusya'nın er ya da geç bu savaşın kendisi için kötü biteceğini bilmesi gerektiğine işaret eden Landsbergis, "Bundan çıkış yolu yok. Bundan kurtulmanın bir yolu yok. Avrupa parçalanmayacak." dedi.

Landsbergis, Ukrayna'ya tankların verilmesi konusunda Almanya ile hararetli bir sürecin yürütüldüğünü belirterek, "Umarım bu tartışmalar geçmişte olduğu gibi verimli olur. Almanya, bu tankları gönderecek ancak sadece bir gün daha beklememiz gerekecek. Keşke bir gün daha beklemek zorunda olmasaydık ancak bunu yarın konuşalım." diye konuştu.

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