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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Lider eşleri diplomasisiyle 34 yetim çocuk Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki görüşmesinde mutabık kalınan tahliyenin ilk adımı atıldı, 34 yetim çocuk Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi.

Mümin Altaş   | 24.11.2022
Lider eşleri diplomasisiyle 34 yetim çocuk Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

Ankara

Emine Erdoğan, 2 Ekim'de İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde ağırladığı Olena Zelenska'yla savaş mağduru kadınlar ve çocukların durumunu ele aldı, "Türkiye, sürecin başında da olduğu gibi barışın tesisi için diplomatik mücadelesini her alanda sürdürecek." açıklamasını yaptı.

Zelenska ise Türkiye'nin 1300 ailesiz Ukraynalı çocuğu misafir etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi, yaklaşık 200 özel gereksinimli çocuğun tahliye edilerek Türkiye'ye getirilmesi konusunda Emine Erdoğan'dan yardım talep etti.

Zelenska'nın yardım talebiyle ilgili ilk somut adım, görüşmeden yaklaşık 2 ay sonra atıldı. Ukrayna'nın Odesa kentindeki Soneçko Çocuk Evi'nden Ankara'ya 34 yetim çocuk tahliye edildi. En küçüğü 10 aylık olan çocukların rehabilitasyon süreci, sağlık kontrollerinin ardından başlatıldı.

Zelenska'dan teşekkür

Olena Zelenska Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocukların güvenliği birinci önceliğimizdir." ifadelerini kullandı ve tahliyenin lider eşleri ile işbirliğinin önemli örneği olduğunu belirtti.

Zelenska, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 23 Temmuz'da düzenlenen "Ukrayna ve Dünya: Birlikte İnşa Edeceğimiz Gelecek" temalı Lider Eşleri 2. Zirvesi'ndeki fikir alışverişinden, çocukların rehabilitasyonu ve eğitimini de kapsayan tahliyesine kadarki sürecin, lider eşleri işbirliğinin önemli örneği olduğunu kaydetti.

Zelenska, "Meydan okumaları zafere dönüştürmeye yardım eden herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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