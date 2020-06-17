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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ,Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mit Müsteşarı Hakan Fidan ve beraberindeki heyet Libya'da
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Dünya, Libya

Libya'nın Terhune kentindeki toplu mezarlardan 48 ceset çıkarıldı

Libya İçişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Medaği, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalinden kurtarılan Terhune kentinde bulunan toplu mezarlardan şimdiye kadar 48 ceset çıkarıldığını söyledi.

Aydoğan Kalabalık   | 17.06.2020
Libya'nın Terhune kentindeki toplu mezarlardan 48 ceset çıkarıldı

Trablus

Libya İçişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Medaği, başkent Trablus'ta düzenlediği toplantısında, "Darbeci Hafter milislerinin yaptığı toplu katliamlar ancak geçen asrın sonlarında 1990'lı yıllarda Bosna'da yaşanan etnik savaşla kıyaslanabilir." ifadelerini kullandı.

Terhune'deki toplu mezarlardan şimdiye kadar 48 ceset çıkartıldığını duyuran Medaği ayrıca kime ait olduğu henüz belirlenemeyen ceset parçalarına da rastlandığını aktardı.

Medaği, Terhune'nin ele geçirildiği 5 Haziran'dan bu yana Hafter milislerince acımasızca çukurlara atılan veya canlı canlı gömüldükleri anlaşılan insan cesetlerine rastlandığını ve bu görüntülerin medyaya da yansıdığını hatırlattı.

Terhune'yi 5 Haziran'da Hafter milislerinden temizleyen Libya ordusu, kentteki bir hastanede 106 ceset bulmuş, 12 Haziran'da ise kent kırsalında 3 toplu mezar tespit etmişti. Libyalı yetkililerin açıkladıkları resmi verilere göre Terhune'de bulunan ceset saysı 154'e yükseldi.

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