Libya'nın Misrata kentinde Heniyye'nin anısına bugün doğan 17 bebeğe "İsmail" ismi verildi
Libya'nın batısındaki Misrata kentinde bugün doğan 17 bebeğe İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Heniyye'nin anısına "İsmail" ismi konuldu.
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Libya medyasında yer alan haberlere göre Misrata Nüfus İdaresi, bugün kentte dünyaya gelen 17 bebeğe suikast sonucu yaşamını yitiren Hamas lideri Heniyye'nin anısını yaşatmak için "İsmail" adının verildiğini duyurdu.
Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması
Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.
İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.