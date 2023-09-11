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Dünya

Libya'nın doğusunda sel nedeniyle 2 kişi öldü

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, ülkenin doğusundaki çeşitli bölgelerde yaşanan sel felaketinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hacer Başer  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
Libya'nın doğusunda sel nedeniyle 2 kişi öldü

Trablus

Hükümet Sözcüsü Muhammed Hamude, ülkede yayın yapan "Libya el-Ahrar" televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Yaşanan sel felaketinde ülkenin doğusunda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Hamude, ölümlerin hangi şehirlerde yaşandığına ilişkin ise bilgi vermedi.

Hamude, olumsuz hava şartlarından en çok etkilenen bölgelerin ülkenin doğusundaki "Sahil Cebel el-Ahdar" ve "Tukra" olduğunu aktardı.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe de yaşanan sel felaketi nedeniyle çeşitli hizmet şirketlerine ve güvenlik kurumlarına, ilgili makamlara gerekli desteği sağlamak üzere ekiplerini doğu bölgesine göndermeleri talimatını verdi.

Libya'nın doğusundaki yetkililer, Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlemler almıştı.

Olumsuz hava şartları Libya'nın Bingazi, Beyda, Merac, Susah ve Derne kentlerini de etkilemişti.

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