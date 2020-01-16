Euro
6.52
Dolar
5.86
BIST 100
121,000.90
Altın
1,551.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya'daki UMH'den Hafter'e 'ateşkesi ihlal' suçlaması

Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'ta ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı.

Hacer Başer   | 16.01.2020
Libya'daki UMH'den Hafter'e 'ateşkesi ihlal' suçlaması

Trablus

UMH'ye bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kanunu, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter'e bağlı milislerin Trablus'un güneyindeki havalimanı yolu üzerinde bulunan Brega petrol tesislerine havan toplarıyla saldırı düzenlediğini belirtti.

Kanunu, saldırı nedeniyle tesislerde hasar oluştuğunu aktardı.

Hafter güçleri ayrıca UMH birliklerinin Trablus'un 50 kilometre doğusunda bulunan Karabuli bölgesindeki Ravacih cephesi mevzilerine de ateş açtı.

Karabuli bölgesi, Trablus ile Misrata arasındaki sahil bölgesi üzerinde bulunuyor. Saldırılar nedeniyle başkentteki Mitiga Havalimanı'nı kullanamayan yolcular, bu yol üzerinden Misrata Havalimanı'na ulaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes 12 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.

Moskova'daki Libya krizi görüşmeleri 

Daha sonra Türk ve Rus heyetler ile Libya'daki taraflar arasında 13 Ocak'ta Moskova'da görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Görüşmede Türk heyeti UMH'ye eşlik ederken, Rus heyeti ise Hafter ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin Başkanı Akile Salih'i ikna etmeye çalışmıştı.

Ancak Hafter, uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamamış ve Moskova'yı terk etmişti.

Hafter'in ateşkes anlaşmasını imzalamamasına rağmen Libya'da 12 Ocak'tan bu yana çatışmasızlık durumu büyük ölçüde geçerliliğini koruyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da bugün yaptığı açıklamada, "Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran yol ayrımında
NATO’nun yeni tehdit algısı ve Çin
Libya’nın jeo-stratejik önemi ve Türkiye-Libya ilişkilerinin arka planı
Körfez diken üstünde
İrlanda'da seçime ekonominin damga vurması bekleniyor

Benzer haberler

Pentagon: Irak'ta saha faaliyetleri ve operasyonları henüz yapılmıyor

Pentagon: Irak'ta saha faaliyetleri ve operasyonları henüz yapılmıyor

Libya'daki UMH'den Hafter'e 'ateşkesi ihlal' suçlaması

AB Konseyi Başkanı Michel, Putin ile Libya'yı görüştü

'Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi'

'Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi'
Lavrov: ABD'nin pervasız hareketleri, Ortadoğu’da felaketlere yol açtı

Lavrov: ABD'nin pervasız hareketleri, Ortadoğu’da felaketlere yol açtı
AA, Trablus'un güneyindeki çatışma noktalarını havadan görüntüledi

AA, Trablus'un güneyindeki çatışma noktalarını havadan görüntüledi