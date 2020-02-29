Euro
6.88
Dolar
6.23
BIST 100
105,284.30
Altın
1,577.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye-Yunanistan sırında düzensiz göçmen hareketliliği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’ın başkenti Doha’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunuyor Edirne Valiliği, engelli düzensiz göçmene tekerlekli sandalye verdi
logo
Dünya, Libya

Libya'daki UMH güçleri Hafter'e ait askeri araçları kullanılamaz hale getirdi

Birleşmiş Milletler nezdinde tanınırlığı olan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı askeri birlikler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e ait askeri araçları kullanılmaz hale getirdi.

Aydoğan Kalabalık   | 29.02.2020
Libya'daki UMH güçleri Hafter'e ait askeri araçları kullanılamaz hale getirdi

Trablus

UMH'ye bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, "Silahlı birliklerimiz, Aziziye’deki Dördüncü Tugay’a girmeye çalışan savaş suçlusu Halife Hafter’e bağlı milisleri hedef alarak askeri araçlarını kullanılamaz hale getirdi. Birliklerimiz bu tür sızma girişimlerine en sert şekilde karşılık verme talimatı almıştır." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise en az bir milisin yanarak can verdiği gözlendi.

Trablus'ta bir okula Grad füzesi düştü

Öte yandan Hafter milisleri sivil yaşam alanlarına roketlerle saldırmaya devam etti. UMH yetkililerinden alınan bilgiye göre, Hafter güçlerinin attığı Grad füzesi, başkent Trablus’un güneyindeki Ebu Selim bölgesinde yer alan Darul Maarif Okulu'na düştü.

Hafta sonu tatili olması nedeniyle okulda öğrenci bulunmadığı ve saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.

Hafter'e bağlı milislerin dün başkent Trablus’a 60’dan fazla füze fırlatması üzerine bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Fethi Başağa "Trablus’un güneyindeki bütün Hafter mevzilerini vuracağız." demişti. Bu sabah Hafter milislerinin konuşlandığı 11 mevzinin de vurulduğu duyurulmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de çatışmalar Sana-Marib-Cevf üçgeninde artıyor
Batılı Müslümanlar yol ayrımında
Hüsnü Mübarek'in siyasi mirası
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği

Benzer haberler

Libya'daki UMH güçleri Hafter'e ait askeri araçları kullanılamaz hale getirdi

Libya'daki UMH güçleri Hafter'e ait askeri araçları kullanılamaz hale getirdi

Libya'dan İdlib şehitleri için taziye mesajı

UMH askeri güçleri Trablus’un güneyindeki 11 Hafter mevzisini vurdu

Cenevre'deki Libya siyasi görüşmelerinin ilk turundan sonuç çıkmadı

Cenevre'deki Libya siyasi görüşmelerinin ilk turundan sonuç çıkmadı
Libya UMH İçişleri Bakanı Başağa: Trablus'taki bütün Hafter mevzilerini vuracağız

Libya UMH İçişleri Bakanı Başağa: Trablus'taki bütün Hafter mevzilerini vuracağız
Hafter milislerinin saldırıları nedeniyle Mitiga Havalimanı'nda yangın çıktı

Hafter milislerinin saldırıları nedeniyle Mitiga Havalimanı'nda yangın çıktı