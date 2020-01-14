Euro
6.54
Dolar
5.88
BIST 100
121,423.30
Altın
1,544.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya'daki UMH birlikleri: Hafter'in saldırılarına karşı koymaya hazırız

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, Hafter'in bütün saldırılarına karşı koymaya hazır olduklarını dile getirdi.

Said İbicioğlu   | 14.01.2020
Libya'daki UMH birlikleri: Hafter'in saldırılarına karşı koymaya hazırız

Trablus

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in saldırılarını püskürtmek için hazır olduklarını duyurdu.

Libya Ahrar kanalına konuşan Trablus Bölge Komutanı Tümgeneral Abdulbasit Mervan, siyasi yönetimin emirleri doğrultusunda ateşkese karar verdiklerini, ancak Hafter'in anlaşmayı imzalamayı reddetmesiyle bütün seçeneklerin şu an masada olduğunu belirtti.

Mervan, Hafter'in bütün saldırılarına karşı koymaya hazır olduklarını dile getirdi.

Hafter Trablus etrafına takviye güç yığıyor

UMH'ye bağlı askeri kaynaklar bugün, Trablus'un güneydoğusunda Hafter milislerinin merkez karargah olarak kullandıkları Terhune kentine, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait zırhlı araçlar ve topların ulaştığını duyurmuştu.

Türkiye ve Rusya'nın ortak girişimiyle hazırlanan ateşkes anlaşması, dün Moskova'da gerçekleştirilen görüşmeler sonunda UMH tarafından imzalanmıştı. Hafter ise anlaşmayı imzalamadan sabah saatlerinde Moskova'dan ayrılmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Hafter'in yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıklamıştı.

Hafter'in Libya'ya ulaştığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, askeri, siyasi ve mali olarak kendisine destek veren Mısır veya BAE'ye gittiği iddia edildi.

Türkiye ile Rusya'nın Libya'daki taraflara çatışmalara son vermek, insani yardımları halka ulaştırmak için sunduğu ateşkes önerisi, aynı zamanda ülkedeki sorunların yalnızca Libyalılar arasındaki diyalog yoluyla çözülmesini içeriyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-İran krizindeki üç kritik soru: Hangi İran? Nasıl bir İran? Kimin İran’ı?
Suudi Arabistan’ın Libya politikası ve Türkiye karşıtlığının arka planı
Türkiye’nin savunmada 2020’lere bakışı umut veriyor
Batı medyasının Türk-Rus gerilimi beklentisi boşa çıktı
Tayvan seçimlerinde zafer Tsai'nin

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Libya'da ateşkes ümidi sadece cumhurbaşkanımızın çabaları sayesinde mümkün oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Libya'da ateşkes ümidi sadece cumhurbaşkanımızın çabaları sayesinde mümkün oldu

Almanya Libya konulu Berlin Süreci'ne hazırlanıyor

Libya'daki UMH birlikleri: Hafter'in saldırılarına karşı koymaya hazırız

Libya Krizi

Libya Krizi
Libya hükümeti: Rusya, ateşkes anlaşmasını imzalaması için Hafter'e baskı yapıyor

Libya hükümeti: Rusya, ateşkes anlaşmasını imzalaması için Hafter'e baskı yapıyor
Türkiye Libya'da barışın önünü açıyor

Türkiye Libya'da barışın önünü açıyor