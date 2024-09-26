Libya'daki taraflar BM arabuluculuğunda Merkez Bankasının yönetimi konusunda anlaşma imzaladı
Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi ile başkent Trablus'taki Devlet Yüksek Konseyi, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunu (UNSMIL) arabuluculuğunda Merkez Bankasını yönetecek isimler konusunda anlaştı.
Trablus
UNSMIL Başkan Vekili Stephanie Koury, Temsilciler Meclisini temsilen Elhadi Sagir ve Devlet Yüksek Konseyini temsilen Abdulcelil Şaviş'in katıldığı imza töreninde çok sayıda ülkenin diplomatik temsilcisi de hazır bulundu.
İmza töreninin ardından AA muhabirine açıklama yapan UNSMIL Başkan Vekili Koury, Merkez Bankası krizinin Libya halkının ekonomik refahı üzerindeki etkisinden endişe duyduğunu, ancak varılan anlaşmayla çözüm için önemli bir ilerleme kaydedildiğini söyledi.
"Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi tarafından imzalanan anlaşma, Libya Merkez Bankası etrafında ortaya çıkan krizin sona erdirilmesi yönünde önemli bir adımdır." diyen Koury, Merkez Bankası Başkanı ve yardımcısı olarak belirlenen isimlerin onaylanmasını umduğunu ifade etti.
Temsilciler Meclisi üyesi Milletvekili Elhadi Sagir de, Temsilciler Meclisi ile Devlet Yüksek Konseyi arasında 5 hafta süren müzakereler sırasında bazı engellerle karşılaştıklarını ancak tüm engelleri aşarak anlaşmaya vardıklarını söyledi.
"Naci İsa'nın Merkez Bankası Başkanı, Meri el-Berasi'nin de yardımcısı olmasını, ardından da yönetim kurulunun oluşturulması konusunda anlaşmaya vardık." diyen Sagir, Temsilciler Meclisinin bir hafta sonraki oturumunda belirlenen isimleri onaylayacağını kaydetti.
Sagir, yeni atanacak Merkez Bankası Başkanı ve yardımcısının da 2 haftalık süre zarfında bankanın yönetim kurulunda olacak isimleri belirleyeceğini aktardı.
Libya'da Merkez Bankası krizi
Temsilciler Meclisi 12 Ağustos'ta düzenlediği oturumda, Ulusal Birlik Hükümeti'ne (Trablus) verilen güvenoyunu geri çektiğini ve Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin "Libya orduları başkomutanlığı" sıfatını kendisinden geri alarak bu unvanı Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'e devrettiğini duyurmuştu.
Başkanlık Konseyi ise Temsilciler Meclisine cevabını Merkez Bankası üzerinden vermiş ve 18 Ağustos'ta Libya Merkez Bankasına yeni bir başkan ve yönetim kurulu atadığını açıklamıştı.
Açıklamada, kararın ülkede mali ve ekonomik istikrarın sağlanması, Merkez Bankasının görevlerini verimli, etkili bir şekilde yerine getirmesi ve finansal hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için alındığına işaret edilmişti.
Temsilciler Meclisi 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Libya Başkanlık Konseyinin aldığı kararı reddettiğini duyurmuştu.
Libya Merkez Bankası Başkanlığı görevini, 2011 yılından Başkanlık Konseyinin yeni yönetim atadığı 22 Ağustos'a kadar Temsilciler Meclisinin de son dönemde desteklediği Sıddık el-Kebir yürütüyordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.