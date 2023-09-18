Libya'daki sel felaketinde Derne'deki bazı tarihi yapılar da yıkıldı
Libya'nın Derne kentinde 10 Eylül'de Daniel fırtınasının neden olduğu sel felaketinde bazı tarihi yapılar da yıkıldı.
Derne
Büyük yıkıma ve ölümlere neden olan sel felaketi, kentte ticaretin merkezi Sahabe Çarşısı'ndaki birçok yapıya zarar verdi.
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Sahabeler Abdullah Bin Ber el-Kaysi, Zuheyr Bin Kays el-Belevi ve Ebu Mansur el-Farisi'nin türbeleri selde yıkıldı, Sahabe Camisi'nin avlusu da zarar gördü.
İçi suyla dolan caminin yeniden ibadete açılması için hummalı şekilde çalışma yürütülüyor.
Türkiye'den gelen ekiplerin koordinatörlüğünde Derne'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Derne sakinlerinden Adil Muhammed, AA muhabirine, tarihi çarşının bölgenin en işlek noktalarından biri olduğunu ve herkesin buradan alışveriş yaptığını söyledi.
Selin her yeri yıktığını anlatan Muhammed, Sahabe Camisi'nin yanındaki sahabe türbelerinin de yıkılmasının kendilerini ayrıca üzdüğünü dile getirdi.
Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi eserlere ve arkeolojik kalıntılara sahip Derne, sel felaketinden önce Libya'nın en güzel şehirleri arasında yer alıyordu.
Kuzeyde Akdeniz, güneyde Cebel el-Ahdar (Yeşil Dağ) tepeleriyle çevrelenen, ortasından vadi geçen Derne'de, 2014-2016 döneminde terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle büyük sıkıntılar yaşanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.