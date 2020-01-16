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Dünya

Libya'daki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter Berlin Konferansı'na katılacak

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, ülkedeki krizine çözüm bulmak amacıyla düzenlenecek Berlin Konferansı'na katılacağı belirtildi.

Safiye Karabacak   | 16.01.2020
Libya'daki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter Berlin Konferansı'na katılacak

Libyan

Hafter'e yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenecek Libya konulu konferans için resmi davet alan Hafter, uluslararası toplantıya katılmaya karar verdi.

Hafter'in Berlin'e Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin Başkanı Akile Salih ile gideceği ifade edildi.

Merkel'den devlet ve hükümet başkanlarına davet

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 19 Ocak Pazar günü yapılacak Libya Konferansı için devlet ve hükümet başkanları seviyesinde davette bulunmuştu.

Konferansa Türkiye, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir'in yanı sıra BM, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcilerinin katılacağı, BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin liderli Halife Hafter'in de konferansa davet edildiği belirtilmişti.

Daha önce Libya konusunda yürütülen Berlin Süreci kapsamında çalışma düzeyinde 5 toplantı yapılmıştı.

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