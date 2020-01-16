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Dünya

Libya'daki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter Atina'ya geldi

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, Yunan hükümeti temsilcileriyle görüşmek üzere özel bir uçak ile Atina'ya geldiği bildirildi.

Mehmet Hatipoğlu   | 16.01.2020
Libya'daki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter Atina'ya geldi

Gümülcine

Yunan basınında yer alan haberlerde, Hafter'in, Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenecek Libya konulu konferans öncesinde Yunan yetkililerle temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde "gizlice" Atina'ya geldiği belirtilirken, Atina'ya geliş saati ve uçağın hangi havaalanına indiği konusunun güvenlik nedeniyle gizli tutulduğu ifade edildi.

Öte yandan Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Hafter'in yarın Başbakan Kiryakos Miçotakis ve ardından Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geleceğini duyurdu.

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