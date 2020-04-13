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Dünya, Libya

Libya'da UMH birlikleri Hafter güçlerinin işgalindeki Surman'da kontrolü sağladı

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter işgalindeki Surman kent merkezinde kontrolü sağladı.

Aydoğan Kalabalık   | 13.04.2020
Libya'da UMH birlikleri Hafter güçlerinin işgalindeki Surman'da kontrolü sağladı

Trablus

AA muhabirine konuşan UMH’ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, Surman kenti merkezinde hakimiyeti sağladıklarını ve kenar bölgelere doğru ilerlediklerini söyledi.

Hafter milislerinden kalma silah, mühimmat ve zırhlı araçları da ele geçirdiklerini kaydeden Mecei, kentin Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Birimi Cezai Soruşturma Servisi’nin de kontrol altına alındığını belirtti. 

Dün başkent Trablus’un 200 kilometre doğusundaki Misrata kenti yakınlarında Hafter milislerine ait Çin yapımı 2 insansız hava aracı (İHA) ve 1 Rus yapımı askeri helikopteri düşüren UMH askeri birlikleri, bu sabah Surman ve Sabrata kentlerini ele geçirmek için operasyon başlatmıştı. 

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