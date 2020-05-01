Euro
7.64
Dolar
6.99
BIST 100
101,218.90
Altın
1,686.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Libya'da hükümet kuvvetleri Trablus'un güneyindeki büyük bir alana hakim oldu

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı kuvvetler, başkent Trablus'un güneyinde iki cepheyi kontrol altına aldı.

Hamdi Yıldız   | 01.05.2020
Libya'da hükümet kuvvetleri Trablus'un güneyindeki büyük bir alana hakim oldu

Libyan


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kuvvetler, başkent Trablus'un güneyinde iki cepheyi kontrol altına aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan UMH'ye bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun sözcüsü Mustafa el-Mecai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kuvvetlerimiz Meşru ve Hallatat cephelerinde ilerleme kaydederek geniş bir alanı kontrolü altına aldı" ifadelerini kullandı.

Üç aydan fazla bir süredir ellerinde olmayan noktaları ele geçirdiklerini dile getiren Mecai, Trablus'un güneyindeki Hamza kampını şu an abluka altına aldıklarını belirtti.

Son dönemde hükümet güçleri, darbeci asker Halife Hafter'e bağlı silahlı milislere karşı başlattığı operasyonlarda büyük başarılar elde ediyor. Hezimete uğrayan Hafter'e bağlı milisler başkent Trablus'un çevresinde ellerinde tuttuğu çok sayıda noktayı terk etmek zorunda kalıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi
Fransa'da Kovid-19 hastalarında plazma tedavisine izin verildi
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 300 bini geçti
Trump, koronavirüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüğünü açıkladı
Kuveyt'ten getirilen 99 Türk vatandaşı Çanakkale'de yurda yerleştirildi

Benzer haberler

Libya'da hükümet kuvvetleri Trablus'un güneyindeki büyük bir alana hakim oldu

Libya'da hükümet kuvvetleri Trablus'un güneyindeki büyük bir alana hakim oldu

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Libya'daki UMH, Hafter'in ateşkes çağrısını "aldatmaca" olarak niteledi

Libya hükümeti Hafter'e silah taşıyan konvoyun SİHA'larla vurulma anını yayımladı

Libya hükümeti Hafter'e silah taşıyan konvoyun SİHA'larla vurulma anını yayımladı
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı: Türkiye ile işbirliği hükümeti güçlendirdi

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı: Türkiye ile işbirliği hükümeti güçlendirdi
Libya'daki petrol sahalarının kapatılmasının ülkeye maliyeti 4,3 milyar dolar

Libya'daki petrol sahalarının kapatılmasının ülkeye maliyeti 4,3 milyar dolar