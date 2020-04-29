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Dünya, Libya

Libya'da hükümet güçleri Hafter milislerine mühimmat taşıyan konvoyu vurdu

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkent Trablus'un güneyinde Hafter'e bağlı milislere mühimmat taşıyan konvoya hava saldırısı düzenledi.

Gülşen Topçu   | 29.04.2020
Libya'da hükümet güçleri Hafter milislerine mühimmat taşıyan konvoyu vurdu

Trablus

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı silahlı birliklerin sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nde yer alan açıklamasında, UMH'ye bağlı hava kuvvetlerinin, Halife Hafter'e bağlı milislere mühimmat taşıyan konvoyu El-Karyat ve Neseme bölgeleri arasındaki yol üzerinde hedef aldığını belirtti.

Kununu, Trablus'un güneyi ile Terhune'deki Hafter milislerine sevkiyat yapan konvoyun bir kamyon ve ona eşlik eden 4 araçtan oluştuğunu ifade etti.

UMH güçleri, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini geri almak için, geçen hafta operasyon başlatmıştı. Kent çevresinde bazı bölgeler milislerden temizlenmiş, yüzden fazla Hafter'e bağlı silahlı unsur esir alınmıştı.

Son dönemde Libya içinde geniş bir alan kaybederek hezimete uğrayan Hafter'e bağlı milisler, başkentin sivil yerleşim bölgelerini, hedef gözetmeksizin bombardımana tutmuştu. Hükümet güçleri, bunları engellemek için operasyon başlattıklarını duyurmuş ve başkentin güneyindeki cephelerde çatışmalar yaşanmıştı.

Hafter, pazartesi akşam yaptığı konuşmada, BM himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini", kendisine bağlı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" ileri sürmüştü.

Hafter, daha önce de "yönetime el koyduğunu" açıkladığı darbe girişimlerinde bulunmuştu.


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