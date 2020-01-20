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Dünya, Libya

Libya'da Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlal etti

Halife Hafter'e bağlı milisler, Berlin Konferansı'nın ardından başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde havan atışıyla ateşkesi ihlal etti.

Enes Canlı   | 20.01.2020
Libya'da Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlal etti

Trablus

Halife Hafter'e bağlı milisler, Berlin Konferansı'nın ardından başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde havan atışıyla ateşkesi ihlal etti.


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