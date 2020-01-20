Libya'da Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlal etti

Trablus
Halife Hafter'e bağlı milisler, Berlin Konferansı'nın ardından başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde havan atışıyla ateşkesi ihlal etti.
- Libya Konferansı Sonuç Bildirgesi yayımlandı
- Almanya Başbakanı Merkel: Libya için kapsamlı bir plan konusunda anlaştık
- BM Genel Sekreteri Guterres: Libyalı taraflardan oluşan askeri komite Cenevre'de toplanacak
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