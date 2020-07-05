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Dünya, Libya

Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı mayınları imha etmeye çalışan iki kişi patlamada öldü

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'un güneyinde tuzakladığı mayın ve patlayıcıları imha etmeye çalışan 2 kişi, patlama sonucu hayatını kaybetti.

Hacer Başer   | 05.07.2020
Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı mayınları imha etmeye çalışan iki kişi patlamada öldü

Trablus

Libya hükümetince yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu'nun basın biriminden yapılan açıklamaya göre, başkentin güneyindeki Ayn Zara Belediyesi sınırlarındaki sivil yerleşim yerlerinden birinde patlayıcı imha çalışmaları yapan 2 kişi, mayının infilak etmesi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hafter milislerinin, Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim bölgelerinden çekilirken geride çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı tuzakladıkları ortaya çıkmıştı. Libya ordusunun 5 Haziran'da milislerden kurtardığı Terhune ve çevresinde Birleşmiş Milletlerin teyit ettiği rakamlara göre 11 toplu mezar tespit edilmişti.

Libya Mayın ve Savaş Kalıntılarını Araştırma Merkezinin verilerine göre, şimdiye kadar Hafter milislerinin tuzakladığı mayın ve EYP'ler nedeniyle meydana gelen 57 patlamada aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 39 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

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