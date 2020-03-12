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Dünya

Libya'da Hafter milislerinin saldırısında bir doktor hayatını kaybetti

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin düzenlediği silahlı saldırıda başkent Trablus'un doğusundaki Tacura Sahra Hastanesi'nde görevli bir doktor hayatını kaybetti.

Aydoğan Kalabalık   | 12.03.2020
Libya'da Hafter milislerinin saldırısında bir doktor hayatını kaybetti

Trablus

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden yapılan açıklamada, doktor Osman et-Tacuri'nin aracına Trablus'un doğusundaki Belulli köyünde seyir halindeyken ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu Tacuri'nin hayatını kaybettiği, yanındaki kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Trablus merkezli Ahrar TV, saldırıya uğrayan otomobilin görüntülerini yayımladı.

Hafter milislerinden suikast ve adam kaçırma girişimleri

Başkent Trablus'a geçen şubat ayından bu yana neredeyse her gün roketli saldırı düzenleyen Hafter milisleri, suikast ve kaçırma girişimlerine de başladı.

UMH Adalet Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada, Trablus Hums Mahkemesi Yargıcı Muhammed el-Kadı'nın 5 Mart’ta Hafter milisleri tarafından kaçırıldığını bildirmişti.

Hafter milisleri iki hafta önce de Libya hava yolu şirketi Afriqiyah Airways müdürünü kaçırmış, 2 gün sonra serbest bırakmıştı.

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