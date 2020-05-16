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Dünya, Libya

Libya'da Hafter milislerinin başkente saldırısında iki sivil öldü

Libya'da Hafter milislerinin, başkentte yerlerinden edilmiş Libyalıların kaldığı sivil bölgeleri bombardımanında iki sivil öldü, üç kişi de yaralandı.

Enes Canlı   | 16.05.2020
Libya'da Hafter milislerinin başkente saldırısında iki sivil öldü

Ankara

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkentte yerlerinden edilmiş Libyalıların kaldığı sivil yerleşim bölgesine roketli saldırısında iki kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Libya Sağlık Bakanlığı Basın Müsteşarı Emin el-Haşimi'nin resmi sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamaya göre, yerlerinden edilmiş Libyalıların kaldığı Furnac bölgesindeki bir yerleşkeye Hafter milislerinin roketle düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre iki sivil öldü, üçü yaralandı. 

Sosyal medya hesaplarında, roketlerin düşmesinin ardından bölgeden yükselen siyah dumanların görüntüleri paylaşıldı. 

Hafter milislerinin mayıs ayının başından itibaren başkentin çeşitli bölgelerine düzenlediği yüzlerce roketin kullanıldığı saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 20'den fazla sivil hayatını kaybetmişti.

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