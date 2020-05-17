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Dünya, Libya

Libya'da Hafter milislerini doğrudan kınamaktan kaçınan BM yetkilisi Dışişlerine çağrıldı

BM Libya İnsani Yardım Koordinatörü Yakub el-Hulu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisleri doğrudan kınamaktan kaçınmasına tepki olarak Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Gülşen Topçu   | 17.05.2020
Libya'da Hafter milislerini doğrudan kınamaktan kaçınan BM yetkilisi Dışişlerine çağrıldı

Libyan

Libya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hulu'nun, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden Hafter milislerinin mükerrer saldırılarıyla ilgili yapılan "haksız" açıklamalar nedeniyle Dışişlerine çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Trablus'taki sivilleri hedef alan söz konusu saldırılar nedeniyle pek çok ev, sağlık kurumu, havaalanı ile limanın kullanılamaz hale geldiği, elektrik ve suyun kesildiği kaydedildi.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin medyada benimsediği yaklaşımın, "herkesin gözü önünde işlenen ve gün gibi aşikar olan suçlar karşısında katil ile kurbanı eşit gösterdiği" belirtildi ve bu yaklaşımdan duyulan rahatsızlığın Hulu'ya iletildiği kaydedildi.

Açıklamada, bundan sonra BM Ofisi'nden yapılacak açıklamalarda "daha insaflı" olunması çağrısı yapıldı.

Hulu ise BM Ofisi'nin, bu alanda faaliyet gösteren diğer kuruluşlar gibi işlenen suçlarda herhangi bir tarafı suçlamaktan kaçındığını, bunun soruşturma komitelerinin görevi olduğunu dile getirdi.

Hulu ayrıca, geçen şubatta New York'ta verdiği bir demeçte, Hafter güçleri ile onu destekleyen ülkeleri itham ederek, BM Ofisi'nin söz konusu ilkesini çiğnediğini vurguladı.

Hafter milisleri, başkent Trablus'u ele geçirebilmek için 4 Nisan 2019'da operasyon başlatmıştı. Bu süre zarfında pek çok yerleşim alanı hedef alınmış ve çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti.

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