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Dünya

Libya'da Hafter milislerinden başkentin merkezindeki hastane ve çevresine roketli saldırı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkente düzenlediği roketli saldırıda Trablus Merkez Hastanesi ile çevresindeki bölgelerin vurulduğu ve sivillerin yaralandığı bildirildi.

Enes Canlı   | 14.05.2020
Libya'da Hafter milislerinden başkentin merkezindeki hastane ve çevresine roketli saldırı

Ankara

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin roketli saldırısında başkentin merkezindeki Trablus Merkez Hastanesi çevresi, Zayiye ve Sur caddelerinin hedef alındığı kaydedildi.

Başkentin merkezi konumundaki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırı nedeniyle bazı evlerde ve park halindeki araçlarda yangın çıktığı belirtildi. 

Yerel basına konuşan Sağlık Bakan Vekili Muhammed Heysem, başkentteki Trablus Merkez Hastanesinin yakınına düzenlenen saldırı sonucu sağlık merkezinin hizmet dışı kalacağını, bunun da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı Basın Müsteşarı Emin el-Haşimi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırı sonucu aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 14 sivilin yaralandığını duyurdu. 

Buna karşın, Hafter'in liderlik ettiği "Libya Ulusal Ordusu" isimli silahlı grup, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıların kendileri tarafından gerçekleştirildiğini inkar ederek, hükümet güçlerinin kendi kontrolündeki bölgeye saldırı düzenlediğini öne sürdü.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun açıkladığı rakamlara göre, yıl başından mayıs ayına kadarki sürede ülkedeki 7 sağlık merkezi 12 ayrı saldırının hedefi haline geldi.

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