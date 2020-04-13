Libya'da Hafter güçlerine ağır darbe
Libya'da UMH güçleri BAE panzerleri, Grad roketleri ve 10 adet tank ele geçirildiğini duyurdu.
İstanbul
Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler BAE panzerleri, Grad roketleri ve 10 adet tank ele geçirildiğini duyurdu.
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