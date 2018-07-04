Libya'da Hafter güçlerinden petrolle ilgili yabancı şirketlere teminat

TRABLUS

Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin desteklediği General Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, Petrol Hilali Bölgesi limanlarının geçici hükümete teslim edilmesiyle alakalı olarak, yabancı şirketlere eski anlaşmalara bağlı kalma teminatı verdi.

Mismari, Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) ve bazı kesimlerin "Hafter'in son dönemde ele geçirilen petrol ihraç limanlarını UMH'ye değil, Tobruk yönetimine bağlı petrol kurumuna devrederek petrol kazancının teröristlere destek için kullanılmasını sağladığı ve bu şekilde Paris Toplantısı'nda alınan kararlara aykırı davrandığı" yönündeki suçlamalarına cevap verdi.

Mismari, Hafter'in Paris Toplantısı'nda alınan kararlara bağlı olduğunu ve 2018 sona ermeden seçimlerin yapılmasını öngören siyasi sürece destek verdiğini belirtti.

Petrol ihracatıyla ilgili yabancı şirketlere teminat veren Mismari, "Tüm yabancı şirketleri temin ederiz. Petrolle ilgili uluslararası şirketlerle yapılan eski anlaşmalara karşı çıkmayacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Hafter güçlerinin elinde UMH'ye bağlı Merkez Bankası Müdürü'nün teröristlere verdiği paraların listesi olduğunu iddia eden Mismari, bunların bir kısmının petrol gelirlerinden sağlandığını ve bunlar arasında Visam bin Hamid'e verilen 4 milyon dinarın bulunduğunu öne sürdü.

General Halife Hafter komutasındaki güçlerin, 2014'te Bingazi'yi ele geçirmesine karşı oluşturulan Bingazi Devrimcileri Şura Konseyi komutanlarından Visam bin Hamid, 2016 yılında yaşanan bir çatışmada hayatını kaybetmişti.

Libya'da 2011'den bu yana devam eden krize bir çözüm bulmak amacıyla geçen mayıs ayında 20'ye yakın ülke ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katıldığı Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen konferansta, Libya'da parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerinin 10 Aralık'ta yapılmasına karar verilmişti.

Toplantıda ayrıca, "anayasal bir çerçevenin desteklenmesi, güvenlik oluşumları arasında iş birliği, farklı mali kurumların tek çatı altında toplanması" kararları da alınmıştı.

Petrol limanları sorunu

Eski petrol tesisleri muhafız birliklerinin komutanı İbrahim el-Cedran liderliğindeki silahlı grupların, geçen ay Hafter güçlerinin kontrolündeki Petrol Hilali Bölgesi'ne saldırı düzenlemesinin ardından taraflar arasında çatışmalar yaşanmış, Cedran'a bağlı güçler bazı bölgeleri ele geçirmişti.

Ardından savaş uçaklarının da katıldığı karşı operasyonlar sonucunda Hafter'e bağlı güçler 21 Haziran'da Petrol Hilali Bölgesi'nde kontrolü ele geçirdiğini duyurmuştu.

General Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, 26 Haziran'da, Hafter'in son dönemde ele geçirilen petrol ihraç edilen limanların Trablus'taki UMH'ye değil, Tobruk yönetimine bağlı petrol kurumuna devredilmesine karar verdiğini duyurmuştu.

Bingazi ile Sirte illeri arasındaki pek çok kenti kapsayan Petrol Hilali Bölgesi'nde, zengin petrol rezervlerinin yanı sıra Sidra, Ra's Lanuf ve Brega petrol limanları yer alıyor. Bölge, ülkenin toplam petrol rezervinin yüzde 60'ından fazlasını barındırıyor.



Muhabir: Zeynep Hilal Karyağdı