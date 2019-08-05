Libya'daki saldırılarda siviller hayatını kaybetmeye devam ediyor

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Dünya

Libya'da Hafter güçlerinden hava saldırısı: 20 ölü

Libya'da General Halife Hafter güçlerine ait uçakların ülkenin güneybatısında yer alan Merzuk kentine düzenlediği hava saldırısında 20 kişi öldü, 35'den fazlası yaralandı.

Ahmed Abdelmonem Khalıfa Abdelbaky,Gülşen Topçu   | 05.08.2019
Libya'da Hafter güçlerinden hava saldırısı: 20 ölü

Trablus

Libya'da "El-Ahrar" Televizyonu'nun Merzuk kentinden milletvekili Rahme Adem'e dayandırarak verdiği habere göre, General Halife Hafter güçlerine ait askeri bir uçağın düzenlediği hava saldırısında Tebu kabilesinden 20 kişi öldü, 35'den fazlası yaralandı.

Merzuk Belediye Meclis üyesi Muhammed Ömer, Tebu kabilesinin yaşadığı El-Kale Mahallesi'nin hedef alındığı saldırıda can ve mal yabı yaşandığını açıkladı ancak ayrıntılı bilgi vermedi.

Saldırının hedefi düğün alayı oldu

Basında ise saldırıda bir düğün alayının hedef alındığı bilgisi yer aldı.

Hafter güçlerinden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.





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