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Dünya, Libya

Libya'da bir petrol sahasında daha üretime yeniden başlandı

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin güneyindeki El-Fil petrol sahasında üretimin yeniden başladığını duyurdu.

Safiye Karabacak   | 08.06.2020
Libya'da bir petrol sahasında daha üretime yeniden başlandı

Trablus

Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun Facebook sayfasından yapılan açıklamada, ülkenin en büyük petrol sahası Şerara'dan sonra El-Fil petrol sahasındaki ham petrol ihracatından mücbir sebep halinin kaldırıldığı aktarıldı. 

Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah, tarih belirtmeksizin kurumun en yakın zamanda ham petrol ihracatına başlayacağını ifade etti.

Yerel kullanım için yakıt üretimine yeniden başlanacak olan Zaviye rafinerisine ham petrolün ulaştığını, bununla yurt dışından yakıt ithali için tahsis edilen bütçedeki baskıyı kaldırmanın amaçlandığını aktaran Sanallah, şunları kaydetti:

"El-Fil petrol sahasında ilk aşamada günde 12 bin varil üretimle başlanacak. İki hafta içinde günlük 100 bin varili geçecek şekilde tam kapasiteyle üretim yapılması bekleniyor."

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ocak ayından bu yana kapalı olan ülkenin güneyindeki Eş-Şerara petrol sahasında dün üretimin yeniden başladığını duyurmuştu.

Hafter'e bağlı "Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli silahlı grup, Almanya'da Libya krizine ilişkin uluslararası Berlin Konferansı düzenlenmeden yalnızca bir gün önce, 18 Ocak'ta Hafter kontrolündeki Sirte Operasyon Dairesi'nden gelen talimatla Petrol Hilali bölgesinde bulunan Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra'daki ihracat limanlarını kapatmıştı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu da limanların ve tedarik hatlarının Hafter milisleri ve yanlıları tarafından kapatılması nedeniyle 18 Ocak'ta mücbir sebep ilan ettiğini duyurmuştu. Hafter yanlısı aşiret liderleri de Şerara ve El-Fil petrol sahalarında üretimi durdurduklarını duyurmuştu.

Şerara petrol sahasında günlük 300 bin varil ham petrol üretimi yapılıyordu.

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