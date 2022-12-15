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Dünya, Libya

Libya Yüksek Mahkemesi, Bingazi'de Anayasa Mahkemesi kurulması kararını reddetti

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM), Bingazi'de 13 üyeden oluşan Anayasa Mahkemesi'nin kurulması yönünde TM Başkanı Akile Salih tarafından sunulan teklifi 6 Aralık'ta onaylamıştı.

Ali Semerci   | 15.12.2022
Libya Yüksek Mahkemesi, Bingazi'de Anayasa Mahkemesi kurulması kararını reddetti

Trablus

Libya Yüksek Mahkemesi Genel Kurulu'nun, ülkenin doğusunda bulunan Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi'nin (TM) Bingazi'de Anayasa Mahkemesi kurma kararını oy birliğiyle reddettiği bildirildi.

Mahkemenin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Libya Yüksek Mahkemesi Genel Kurulu'nun bugün toplanarak, TM'nin Bingazi'de Anayasa Mahkemesi kurulması yönünde aldığı kararı ve bu kararı içeren mektubu "uzun uzadıya görüştüğü" belirtildi.

Genel Kurul'daki toplantıda, TM'nin aldığı kararın anayasaya aykırı olduğu kaydedilerek, Yüksek Mahkeme'nin Anayasa Dairesi'nin görev ve yetkilerini kullanma salahiyetine sahip olan tek organ olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Libya Yüksek Mahkemesi Genel Kurulu'nun bu nedenle TM'nin Bingazi kentinde Anayasa Mahkemesi kurma kararını oy birliğiyle reddettiği ifade edildi.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, Bingazi'de 13 üyeden oluşan bir Anayasa Mahkemesi'nin kurulması ve Trablus'taki Yüksek Mahkeme'nin Anayasa Dairesi'nin yerine geçmesi yönünde TM Başkanı Akile Salih tarafından sunulan teklifi 6 Aralık'ta onaylamıştı.

Bu karar, Trablus'taki Yüksek Mahkeme'nin Anayasa Dairesi'ne yapılan tüm itirazların Bingazi'deki Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesini ve yasaların anayasaya aykırı olduğu yönündeki itirazların ancak Meclis Başkanı, Başbakan, 10 milletvekili veya 10 bakan tarafından yapılabileceğini öngörüyor.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ise bu adımı reddederek, "yasayı geri çekene kadar Temsilciler Meclisi ile" tüm diyaloglarını askıya aldığını duyurmuştu.

Libya Yüksek Mahkemesi Genel Kurulu, yasalar ve anayasa değişiklikleri konusunda ihtilafları çözmek için 6 yıl önce kapatılan Anayasa Dairesi'ni 18 Ağustos 2022'de yeniden faaliyete geçirdiğini açıklamıştı.

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