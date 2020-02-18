Euro
6.55
Dolar
6.06
BIST 100
119,574.10
Altın
1,596.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya UMH Başbakanı Serrac: Saldırılar durmadan barışı konuşmanın bir anlamı yok

Libya UMH Başbakanı Serrac, başkent Trablus'ta Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum ile bir araya geldi. Saldırıların durmasının zorunluluğuna vurgu yapan Serrac, "Saldırılar durmadan barışı konuşmanın bir anlamı yok." dedi.

Ali Semerci,Enes Canlı   | 18.02.2020
Libya UMH Başbakanı Serrac: Saldırılar durmadan barışı konuşmanın bir anlamı yok

Trablus

Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, saldırılar durmadan, ülke içinde yerinden edilenler evlerine dönmeden, başkente saldırı yapılmayacağı yönünde güvence alınmadan barıştan söz ederek bir sonuç elde edilemeyeceğini söyledi.

UMH basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac başkent Trablus'taki çalışma ofisinde Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile bir araya geldi.

Saldırıların durmasının zorunluluğuna vurgu yapan Serrac, "Saldırılar durmadan barışı konuşmanın bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Trablus'a yönelik saldırıları reddeden Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum da görüşme sırasında ülkesinin uluslararası tanınırlığa sahip UMH'ye desteğini yineleyerek, "Libya'daki krizde askeri çözümün seçenek olmadığını ve Cezayir'in savaşı durdurmak için tüm çabasını ortaya koyacağı"nı vurguladı.

Serrac ve Bukadum görüşmesinde, "Libya'daki durum, ikili ilişkiler, başta ateşkes olmak üzere Berlin Konferansı kararlarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı haline getirilmesi, Libya'ya dış müdahalelerin durdurulması, Avrupa Birliğinin Libya'ya silah ambargosu uygulanması kararı" masaya yatırıldı.

Bukadum, 5 Şubat'ta da Bingazi kentine giderek, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüşmüştü.

Cezayir Dışişleri Bakanı'nın temaslarıyla eş zamanlı Trablus Limanı'na saldırı düzenlendi

Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum'un başkenti ziyaret ettiği saatlerde Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenledi.

Şehitler Meydanı'nın hemen bitişiğinde yer alan limana düzenlenen saldırı sonucu, bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.

En az 10 roketin düştüğü belirtilen Trablus Limanı'nda dün 17 Şubat devriminin 9. yıl dönümünü kutlamak amacıyla küçük gemilerle etkinlikler gerçekleştirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2020 ABD Seçimleri: Cumhuriyetçi konsolidasyon, Demokratik parçalanma
Küresel ticarette koronavirüs etkileri hissediliyor
'Batı' varoluşunu Münih’te tartıştı
Brezilya dış politikası Trump'a odaklı
Doğu Afrika’nın yükselen ülkesi Tanzanya’da küresel rekabet

Benzer haberler

Libya UMH Başbakanı Serrac: Saldırılar durmadan barışı konuşmanın bir anlamı yok

Libya UMH Başbakanı Serrac: Saldırılar durmadan barışı konuşmanın bir anlamı yok

Libya Limanlar Müdürlüğü: Bombalanan Trablus Limanı'nda Türk gemisi bulunmuyor

BM: Libya'nın başkenti Trablus'daki liman saldırıya uğradı

UMH, Libya'ya silah ambargosu denetiminin denizden değil, karadan yapılmasını istiyor

UMH, Libya'ya silah ambargosu denetiminin denizden değil, karadan yapılmasını istiyor
Hafter güçlerinin hedef aldığı Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

Hafter güçlerinin hedef aldığı Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı
UMH Başbakanı Serrac: Biz barış savunucularıyız istikrarı sağlamaya çalışıyoruz

UMH Başbakanı Serrac: Biz barış savunucularıyız istikrarı sağlamaya çalışıyoruz