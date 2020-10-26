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Dünya, Libya

Libya Ulusal Petrol Kurumu ülkedeki tüm petrol sahaları ve limanların aktif hale geldiğini duyurdu

Libya Ulusal Petrol Kurumu, El-Fil ile birlikte ülkedeki tüm petrol sahaları ve limanların aktif hale geldiğini duyurdu.

Mehmet Nuri Uçar   | 26.10.2020
Libya Ulusal Petrol Kurumu ülkedeki tüm petrol sahaları ve limanların aktif hale geldiğini duyurdu

Trablus

Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatından sorumlu Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki El-Fil petrol sahasındaki mücbir sebep halinin kaldırıldığı belirtildi.

El-Fil sahasındaki "mücbir sebeplerin" kaldırılmasıyla birlikte ülkedeki tüm petrol sahaları ve limanların aktif hale geldiği ifade edilen açıklamada, El-Fil sahasından sorumlu işletmeye üretime başlaması ve ham petrolün önümüzdeki günlerde kademeli olarak normal seviyelerine dönmesi için talimat verildiği kaydedildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu cuma günü yaptığı açıklamada, Ras Lanuf ve Sidra petrol limanlarındaki mücbir sebep halinin kaldırıldığını duyurmuştu.

Ekonomisinin tamamına yakını petrole dayalı olan Libya'da, hidrokarbon kaynaklarının yaklaşık yüzde 80'i Hafter'e milislerinin kontrolündeki doğu bölgelerinde bulunuyor.

NOC, bölgedeki petrol liman ve tesislerinin Hafter'e bağlı milisler tarafından işgal edilmesi nedeniyle 18 Ocak'ta mücbir sebep ilan ettiğini duyurmuştu.

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