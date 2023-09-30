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Dünya

Libya Ulusal Birlik Hükümeti selden ölen 64 kişinin cesetlerine ulaştıklarını duyurdu

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, ülkede yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden 64 kişinin daha cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Muetaz Wannes, Hacer Başer  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
Libya Ulusal Birlik Hükümeti selden ölen 64 kişinin cesetlerine ulaştıklarını duyurdu

Trablus

Hükümete bağlı Acil Tıp ve Destek Merkezi Sözcüsü Muhammed Kablan, merkezin sosyal medya hesabı Facebook üzerinden açıklama yaptı.

Bugün 28, dün 36 olmak üzere son 48 saat içinde 64 kişinin daha cesedine ulaşıldığını aktaran Kablan, selden etkilenen bölgelerde bugün 371, dün 343 kişiye sağlık hizmeti sunulduğunu belirtti.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası" Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara selden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Libya'da sel nedeniyle 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 bin 500'den fazla kişinin halen kayıp olduğunu açıklamıştı.

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