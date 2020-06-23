Euro
7.68
Dolar
6.84
BIST 100
115,250.10
Altın
1,746.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Libya, ülkede oluşturulması planlanan insan hakları misyonuyla iş birliğine hazır

Libya Adalet Bakanlığı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin aldığı karar doğrultusunda Libya'da oluşturulması planlanan insan hakları araştırma misyonuyla iş birliğine hazır olduğunu bildirdi.

Gülşen Topçu   | 23.06.2020
Libya, ülkede oluşturulması planlanan insan hakları misyonuyla iş birliğine hazır

Trablus

Libya Adalet Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin aldığı karar doğrultusunda Libya'da oluşturulması planlanan insan hakları araştırma misyonuyla iş birliğine hazır olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyi başta olmak üzere, bu alanda faaliyet gösteren yerel ve uluslararası kurumlarla irtibatlı olunduğu ifade edildi.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 40 sayılı kararında, Libya hükümetinin, insan hakları alanında gösterdiği iş birliğinin övüldüğü belirtilen açıklamada, söz konusu kararın 43. fıkrasında yer alan "Libya'da insan hakları konusunda bir araştırma misyonu oluşturulması çağrısının" memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.

Söz konusu misyonla iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade eden Bakanlık, bu kararın, Libya hükümetinin, insan haklarının korunması konusunda yaptığı çağrılar neticesinde alındığına inandığını belirtti.

Libya ordusu, cumartesi günü Hafter milislerinden temizlenen başkent Trablus ve Terhune kentindeki toplu mezarlar ve hastanelerde 5 Haziran'dan bu yana toplam 190 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurmuştu.

Libya ordusu 17 Haziran'da da toplu mezarlarla ilgili uluslararası soruşturma açılması çağrısı yapmıştı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre Hafter milislerinin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune ve çevresinde, son dönemde 8 toplu mezar tespit edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 178 kişi öldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 663'e yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya Sağlık Örgütü: Günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül

Benzer haberler

Libya, ülkede oluşturulması planlanan insan hakları misyonuyla iş birliğine hazır

Libya, ülkede oluşturulması planlanan insan hakları misyonuyla iş birliğine hazır

BM İnsan Hakları Konseyi İsrail aleyhindeki karar tasarılarını kabul etti

BM Genel Kurulu Başkanı'ndan İsrail'e 'ülkelerin sınır değiştirme hakkı yok' tepkisi

Trump ve Macron'dan Libya'da 'ateşkes' vurgusu

Trump ve Macron'dan Libya'da 'ateşkes' vurgusu

BM: Libya'nın şu an ihtiyaç duyduğu en son şey daha fazla askeri harekat

BM: Libya'nın şu an ihtiyaç duyduğu en son şey daha fazla askeri harekat
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı: Libya'daki toplu mezarlar savaş suçuna delil teşkil edebilir

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı: Libya'daki toplu mezarlar savaş suçuna delil teşkil edebilir