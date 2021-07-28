Euro
10.10
Dolar
8.55
BIST 100
1,358.40
Altın
1,798.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara’da gerçekleştiriliyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
logo
Dünya, Libya

Libya Temsilciler Meclisi ve Yüksek Seçim Komisyonu heyetleri, Roma'da bir araya geliyor

Libya Temsilciler Meclisi ve Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu heyetlerinin, 24 Aralık'taki başkanlık ve parlamento seçimlerinin yasal çerçevesini belirlemek üzere İtalya’nın başkenti Roma'da bir araya geldiği bildirildi.

Barış Seçkin   | 28.07.2021
Libya Temsilciler Meclisi ve Yüksek Seçim Komisyonu heyetleri, Roma'da bir araya geliyor

Roma

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) teknik yardımıyla Libya Temsilciler Meclisi ve Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu heyetleri, 24 Aralık'taki başkanlık ve parlamento seçimlerinin yapılmasına olanak sağlayan yasal çerçevenin tanımı konusunda bir anlaşmaya varmak üzere bugünlerde Roma'da bir araya geliyor." ifadesi kullanıldı.

İtalya'nın, UNSMIL'in ülkenin kurumsal ve siyasi tüm ilgililerini de içeren kapsayıcı sürece olan ihtiyaca yönelik çağrısını desteklediği kaydedildi. Açıklamada, "İtalya, Libya'nın istikrarına olan bağlılığını teyit ederken, Libya halkının meşru talepleri doğrultusunda bu yolun özgür, adil ve kapsayıcı seçimlerin yapılabileceği bir sürece yol açacağını umuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener vatandaşları aşı olmaya çağırdı
Türkiye'de en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçti
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı
2020 Olimpiyatları açılışının 5. gününde Tokyo'da bugüne kadarki en yüksek Kovid-19 vakası kaydedildi
İTO'dan iş dünyasına 'aşını ol, indirimi al' uygulama çağrısı

Benzer haberler

Libya Temsilciler Meclisi ve Yüksek Seçim Komisyonu heyetleri, Roma'da bir araya geliyor

Libya Temsilciler Meclisi ve Yüksek Seçim Komisyonu heyetleri, Roma'da bir araya geliyor

İtalya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında çıkarılan 'Yeşil Geçiş' belgesi bir kez daha protesto edildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya yenildi

İtalya'nın Sardinya Adası'ndaki yangın nedeniyle 1500'den fazla kişi tahliye edildi

İtalya'nın Sardinya Adası'ndaki yangın nedeniyle 1500'den fazla kişi tahliye edildi
İtalya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında çıkarılacak 'Yeşil Geçiş' belgesi protesto edildi

İtalya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında çıkarılacak 'Yeşil Geçiş' belgesi protesto edildi
İtalya'da aşıyı sosyal faaliyetlerde zorunlu hale getiren 'Yeşil Geçiş' belgesi tartışılıyor

İtalya'da aşıyı sosyal faaliyetlerde zorunlu hale getiren 'Yeşil Geçiş' belgesi tartışılıyor