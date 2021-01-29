Libya Siyasi Diyalog Forumu, geçici hükümeti belirlemek için şubat başında Cenevre'de toplanacak
Birleşmiş Milletler, Libya Siyasi Diyalog Forumunun, şubatın ilk haftasında İsviçre'nin Cenevre kentinde, seçimlere kadar geçici hükümeti belirlemek için toplanacağını açıkladı.
New York
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, forumun 1-5 Şubat'ta Cenevre'de toplanacağını söyledi.
Dujarric, Forum'un, Cenevre'deki toplantıda, Libya'daki devlet kurumlarının birleştirilmesi ve 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan seçimlere kadar ülkeyi geçici olarak yönetecek yeni bir Başkanlık Konseyi ve hükümet belirlenmesi için oylama yapacağını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.