Euro
7.94
Dolar
6.85
BIST 100
119,031.16
Altın
1,887.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya Petrol Kurumu, BAE'li bakanla petrol tesislerindeki yabancı paralı askerler konusunu görüştü

Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Sanallah ile BAE Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui, petrol tesislerindeki yabancı paralı askerlerin varlığı hakkında görüştü.

Mücahit Aydemir   | 24.07.2020
Libya Petrol Kurumu, BAE'li bakanla petrol tesislerindeki yabancı paralı askerler konusunu görüştü

Trablus

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui Libya'da petrol üretiminin durdurulması ve ülkenin petrol tesislerindeki yabancı paralı askerlerin varlığı hakkında görüştü.

NOC'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Sanallah, Mezrui ile görüşmesinde, NOC'nin "tarafsız olduğunu ve daima ulusal çıkarları gözettiğini" vurguladı.

"Petrol üretimindeki kesintilerin ilk fırsatta sona ermesini arzuladıklarını" kaydeden Sanallah, "petrol tesislerinin bulunduğu Sirte Körfezi'nde askeri gerilimin artırılmasından kaçınılmasını istediklerini" belirtti.

NOC, yakın zamanda, tesislerinden, yabancı paralı savaşçıların çıkarılması ve petrol bölgelerinin emniyetinin, profesyonel ve bağımsız bir güvenlik gücü şemsiyesi altında yeniden yapılandırılması çağrısında bulunmuştu.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in en önde gelen mali, siyasi ve askeri destekçisi durumundaki BAE, Hafter saflarında savaşmaları için bu ülkeye Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı binlerce paralı savaşçının yanı sıra Suriyeli savaşçılar ve Sudanlı Cancavid milisleri sevk etmişti.

NOC, geçen hafta da "Wagner ve Suriyeli paralı savaşçılar ile Cancavid milislerinin, petrol tesislerinde mevzilenmelerini kınıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM'den Kovid-19 ile mücadelede 'geçici temel gelir' önerisi
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 182'ye yükseldi
Koronavirüste son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 206 bin 365'e ulaştı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Sağlık kurallarına uyulmadığı için ikinci dalga yaşandı

Benzer haberler

Libya Petrol Kurumu, BAE'li bakanla petrol tesislerindeki yabancı paralı askerler konusunu görüştü

Libya Petrol Kurumu, BAE'li bakanla petrol tesislerindeki yabancı paralı askerler konusunu görüştü

Dışişleri Bakanlığı: Fransa artık kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Libya'da ateşkes için Türkiye ile birlikte çalışacağız

ABD Büyükelçisi, Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'le 'petrol üretimini' görüştü

ABD Büyükelçisi, Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'le 'petrol üretimini' görüştü
ABD'den, Libya'da 'kapsayıcı ve adil' seçime destek açıklaması

ABD'den, Libya'da 'kapsayıcı ve adil' seçime destek açıklaması
Libya'nın Terhune şehrinde bulunan toplu mezarlara ilişkin sanık listesi oluşturuldu

Libya'nın Terhune şehrinde bulunan toplu mezarlara ilişkin sanık listesi oluşturuldu