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Dünya

Libya Parlamentosundan kaçırılan kadın milletvekili için uluslararası soruşturma çağrısı

Libya Parlamentosu 17 Temmuz 2019'da kaçırılan kadın milletvekili için yerel ve uluslararası yargının harekete geçmesini istedi.

Mustafa M. M. Haboush,Zeynep Hilal Karyağdı   | 17.07.2020
Libya Parlamentosundan kaçırılan kadın milletvekili için uluslararası soruşturma çağrısı

Trablus

Libya Parlamentosu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin kontrolünde bulunan Bingazi'deki evinden kaçırılan kadın milletvekili Siham Sergeva için uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Libya Parlamentosundan yapılan yazılı açıklamada, bir yıl önce kaçırılan Temsilciler Meclisi Milletvekili Sergeva'nın akıbetinin araştırılması için yerli ve uluslararası yargı makamlarının hareket geçmesi talep edildi.

Suçluların adalete teslim edilmesi istenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sergeva'nın kaçırılmasının üzerinden bir yıl geçti. Libya Parlamentosu, bu korkakça saldırıyı şiddetle kınıyor. Parlamento, gerçeklerin ortaya çıkması konusundaki ısrarından, adaletin tesis edilmesi ve suçluların cezalarını çekmesindeki kararlılığından vazgeçmeyecek."

Libya'daki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Milletvekili Sergeva (57), 17 Temmuz 2019'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin kontrolünde bulunan Bingazi'deki evinden kaçırılmıştı.

Hafter'in Şubat 2019'da başkent Trablus'a başlattığı, 14 ay süren saldırılarına ve ülkedeki insan hakları ihlallerine karşı muhalif duruşuyla öne çıkan milletvekili Siham Sergeva'dan bir yıldır haber alınamıyor.

Libyalı ve uluslararası resmi makamlar, Sergeva'nın kaçırılmasından Hafter güçlerini sorumlu tutuluyor.

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