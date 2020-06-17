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Dünya, Libya

Libya ordusundan Terhune'deki toplu mezarlar için uluslararası soruşturma çağrısı

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'de bulunan toplu mezarlar ve cesetler konusunda uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Mücahit Aydemir   | 17.06.2020
Libya ordusundan Terhune'deki toplu mezarlar için uluslararası soruşturma çağrısı

Trablus

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, "Terörist Hafter milislerinin ve Kaniyat çetelerinin Terhune halkına karşı işlediği iğrenç toplu katliam suçlarını dünyaya ilan edecek uluslararası bir soruşturma bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"İşlediği savaş suçları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Hafter'e asla güvenmeyeceklerinin" altını çizen Kununu, şöyle devam etti:

"Bu durum da bizi, Libya ordusu başkomutanımızın (Başbakan Fayiz es-Serrac) ilan ettiği, Hafter'in Libya'nın geleceğinde yeri olmadığı ve barışa ortak olamayacağı yönündeki duruşunu vurgulamaya sevkediyor. Hafter, sadece kana susamış katil çetelerini yönetmektedir." tespitini yaptı.

Hafter saldırılarına karşı "meşru öz savunmaya devam edeceklerine" işaret eden Kununu, "her nerede bulunursa bulunsun ülkemize yönelik tehditlere darbe vurma ve ülke çapında Libyalıların canına kasteden yasadışı grupları sona erdirme konusundaki duruşumuz değişmezdir." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanlığı: Terhune'deki bazı aileler toplu soykırıma uğradı

Öte yandan, Libya Adalet Bakanı Muhammed Lemlum, Terhune'de işlenen katliamların bazı ailelere karşı "soykırıma ulaşacak nitelikte" olduğunu açıkladı.

Lemlum yaptığı yazılı açıklamada, "Et-Teaci ve Herude gibi bazı ailelere karşı işlenen katliamlar soykırım suçu derecesine varmıştır" ifadelerini kullandı.

İşlenen suçlar ve ölü sayısı karşısında "şok yaşadıklarına" işaret eden Lemlum, bu suçlar hakkındaki şüphelerin, kentin yerli milis gücü Hafter'e bağlı "Kaniyat" milisleri üzerinde toplandığını aktardı.

Terhune'de insan haklarını ihlal eden eylemlerde bulunmakla itham edilen Hafter'e bağlı yerel milis grubu "Kaniyat Birlikleri", kent içinde kendilerine rakip veya muhalif gördükleri aşiret ve aileleri ayrım gözetmeksizin hedef almakla suçlanmıştı.

Terhune'yi 5 Haziran'da, Libya'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden temizleyen Libya ordusu, kentteki bir hastanede 106 ceset bulmuştu.

Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre de, Hafter milislerinin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune ve çevresinde son dönemde 8 toplu mezar bulunmuştu.

Libya hükümeti de önceki gün, "toplu mezarlar, sivil bölgelere patlayıcı, mayınların tuzaklanması, yargısız infazlar, cesetlere tahrif ve işkence" gibi suçların araştırılması için uluslararası toplumu ülkeye davet etmişti.

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