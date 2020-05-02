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Dünya

Libya Ordusu'ndan Hafter milislerine giden bir yakıt tankerine daha hava harekatı

Libya Ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere ulaşmak üzere Terhune kentine doğru ilerleyen bir yakıt tankerini daha hedef aldı.

Enes Canlı   | 02.05.2020
Libya Ordusu'ndan Hafter milislerine giden bir yakıt tankerine daha hava harekatı

Ankara

Libya Ordusu'nun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava kuvvetleri, Sekric Geçidi isimli bölgeden başkentin 90 kilometre güneydoğusunda bulunan Terhune kentindeki Hafter milislerine doğru hareket eden bir yakıt tankerini vurdu.

Libya Ordusu Hava Kuvvetleri, askeri harekat alanı olarak ilan ettikleri bu bölgede silahlı araçlar ve tankerlerin ön izin olmaksızın seyrüseferinin yasak olduğu uyarısını yineledi.

Bugün sabah saatlerinde başkentin 200 kilometre güneyindeki Nesme bölgesinde, Hafter milislerine yakıt taşıyan tankeri hedef aldığını açıklayan Libya Ordusu, söz konusu hava operasyonunun son 24 saat içinde aynı bölgede yapılan dördüncü harekat olduğunu aktarmıştı.

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