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Dünya, Libya

Libya ordusunca imha edilen Hafter'in Rus hava savunma sistemi Trablus’ta sergilendi

Libya hükümeti, orduya bağlı hava unsurları tarafından imha edilen ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine ait Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemlerinden birisini başkent Trablus’ta sergiledi.

Aydoğan Kalabalık   | 21.05.2020
Libya ordusunca imha edilen Hafter'in Rus hava savunma sistemi Trablus’ta sergilendi Fotoğraf: Hazem Turkia / AA

Trablus

Vatiyye Askeri Hava Üssü’nde imha edilen Pantsir Trablus’ta sergilendi

Libya hükümeti, orduya bağlı hava unsurları tarafından imha edilen ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine ait Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemlerinden birisini başkent Trablus’ta sergiledi. Libya 17 Şubat devriminin simgelerinden Şehitler Meydanı’nda getirilen Pantsiri görmek için binlerce Libyalı meydana akın etti. ( Hazem Turkia - Anadolu Ajansı )

Libya hükümeti, orduya bağlı hava unsurları tarafından imha edilen ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine ait Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemlerinden birisini başkent Trablus’ta sergiledi.

Libya 17 Şubat devriminin simgelerinden Şehitler Meydanı’nda getirilen Pantsiri görmek için binlerce Libyalı meydana akın etti.

AA muhabirine konuşan Libyalı Yusuf Hammude, Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu kahramanlarını kazandıkları zaferlerden dolayı tebrik etmek ve onların sevinçlerine ortak olmak için Şehitler Meydanı’na geldiğini söyledi.

Libyalı kahramanların 72 saatte 8 Pantsir’i imha ettiğini anlatan Hammude, bu zaferin her şeyden önce Allah’ın yardımıyla kazanıldığını, Libya halkının da diğer halklar gibi özgür bir şekilde yaşama hakkına sahip olduğunu belirtti.

Lider Erdoğan’a selam olsun

“Bize yardım edenleri Allah muvaffak eylesin” diyen Hammude, “Lider Erdoğan’a selam olsun, kimse yardım etmezken o bize tam zamanında yardım elini uzattı. Libya halkı olarak ona hayır dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Libya ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu da Şehitler Meydanı’na gelerek oradakileri selamladı.

Meydanda bulunanlar “Mismari korkak, Kununu meydanda”, “Biz teslim olmayız, ya zafer ya ölüm”, “Bu meydanı Hafter sadece rüyasında görecek” şeklinde sloganlar attı.

Şehitler Meydanı’na getirilen Pantsirin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Hafter milislerine temin ettiği ve Vatiyye Askeri Hava Üssü’nde vurulanlardan biri olduğu belirtildi.

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