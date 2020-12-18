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Dünya, Libya

Libya ordusu: Suriye'den Hafter kontrolündeki bölgelere paralı asker taşıyan 12 uçak tespit edildi

Libya ordusu, ekim ayından bu yana Suriye'den Halife Hafter kontrolündeki bölgelere paralı asker taşıyan 12 uçağın tespit edildiğini duyurdu.

Muhammed Semiz   | 18.12.2020
Libya ordusu: Suriye'den Hafter kontrolündeki bölgelere paralı asker taşıyan 12 uçak tespit edildi

Trablus

Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, ekim ayından itibaren paralı asker taşıyan "Şam Kanatları Havayolları" şirketine ait 12 uçağın Halife Hafter kontrolündeki bölgelere iniş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu uçakların Suriye'den Şam Havaalanı ve Rusların Lazkiye ilindeki Hımeymim Hava Üssü'nden kalktığı, Libya'da Halife Hafter kontrolünde olan Bingazi'deki Benina Uluslararası Havalimanı ve El-Merc şehrinin güneyinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait El-Hadim Askeri Üssü'ne indiği belirtildi

Açıklamada, Suriye'den Libya'ya getirilen söz konusu paralı askerlerin uyrukları ve sayısına ilşkin bilgiye yer verilmedi.

Şam Kanatları Havayolları, Rusya'dan Suriye'ye silah ve savaşçı taşıdığı gerekçesiyle ABD yaptırımlarına tabi tutulmuştu.

Libya'da Birleşmiş Milletler nezdinde meşru hükümete karşı darbe amaçlayan Hafter saflarında, Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin yanı sıra, Çad, Mali, Sudan ve Suriyeli binlerce yabancı paralı asker bulunuyor.

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