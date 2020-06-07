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Dünya, Libya

Libya Ordusu Sirte'de Hafter'e bağlı 10 milisi etkisiz hale getirdi

Libya Ordusunun Sirte kentine düzenlediği hava saldırısında, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı 10 milis öldürüldü.

Hamdi Yıldız, Alaa Mohamed Aboueleinin Aly, Hamdi Yıldız   | 07.06.2020
Libya Ordusu Sirte'de Hafter'e bağlı 10 milisi etkisiz hale getirdi Fotoğraf: Hazem Turkia /AA

Trablus

Öfke Volkanı Operasyonu sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Libya Ordusu Resmi Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, Hava Kuvvetlerinin Sirte'ye düzenlediği 3 saldırıda, bir top, zırhlı bir araç ve iki silahlı aracın imha edildiğini, 10 Hafter milisinin etkisiz hale getirildiğini belirtti. 

Libya Ordusu dün, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri, Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" adını verdikleri yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.

Başkent Trablus'un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'ye ilerleyen Libya Ordusu, dün Sirte'nin batısındaki Vişke beldesini Hafter milislerinden kurtarmıştı.

Libya Ordusu Terhune'de mayın deposu ele geçirdi

Öte yandan, Libya Ordusu, kontrolü sağladığı Terhune kentinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin kullandığı çok sayıda mayın bulunan bir depoyu ele geçirdi. 

Öfke Volkanı Operasyonu sosyal paylaşım sitesinde yapılan açıklamada, başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kentinde Hafter milislerinin kaçmadan önce Trablus'taki mescitlere, sivillere ait evlere ve yollara yerleştirmek için kullandığı çok sayıda mayın ve patlayıcının bulunduğu bir deponun ele geçirildiği belirtildi. 

Libya Ordusu cuma günü, Terhune kentinin tamamen kontrolleri altına geçtiğini duyurmuş, Hafter'in Sözcüsü Ahmed el-Mismari de yaptığı açıklamada kenti kaybettiklerini kabul etmişti. 

Öte yandan Libya hükümeti, Hafter milislerinin mayın ve el yapımı patlayıcı yerleştirdikten sonra terk ettikleri bölgelerin tamamen güvenli hale getirilene dek sivil halka evlerine dönmemeleri çağrısı yapmıştı.



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