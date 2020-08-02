Libya ordusu Sirte ve Cufra'daki Hafter güçlerine yeni sevkiyatlar yapıldığını açıkladı

Trablus
Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah', AA muhabirine yaptığı açıklamada, askeri mühimmat taşıyan kargo tipi Rus Ulyişin uçaklarının, dün Libya'nın orta-kuzey kesimlerinde yer alan Sirte ve Cufra'ya beş uçuş düzenlediğini belirtti.
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Dırah, Suriye'den, Libya'nın ikinci büyük şehri ve Hafter güçlerinin merkezi durumundaki Bingazi'ye de Esed rejimine bağlı askerleri taşıyan iki uçuş yapıldığını aktardı.
Libya ordusu, Hafter milislerine karşı 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.
Ordu, 6 Haziran'da da Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığı duyurmuş ve bu bölgede konuşlanmıştı.
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